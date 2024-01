Wout van Aert pakt uit met een ferme anekdote: "Toen was het hilariteit alom"

Wout van Aert zou wellicht met heel wat ferme anekdotes voor de dag kunnen komen, als hij dat zou willen. Hij vertelt er alvast eentje over één van de talentvolle jongeren bij Visma-Lease a Bike.

Johannes Staune-Mittet is de voorbije jaren in het Development Team van Jumbo-Visma klaargestoomd voor het grote werk. De jonge Noor zet dit jaar bij Visma-Lease a Bike de stap naar de profs. Van Aert heeft hem al goed leren kennen en doet bij Sporza één en ander uit de doeken.

"Johannes vertelt graag verhalen", zegt Wout van Aert over zijn 21-jarige Scandinavische ploegmaat. "Zo was hij op trainingskamp zijn plannen uit de doeken aan het doen, toen hij plots niet goed oplette en in de berm verdween."

PLOEGMAAT BRENGT VAN AERT AAN HET LACHEN

En dan moest het strafste nog komen. "Dat was al mooi. Maar toen hij nog eens lekreed in de berm, was het hilariteit alom. Sindsdien noemen we hem "Johannes de crosser.""