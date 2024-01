Zij doen wat Thibau Nys niet kon: dubbele triomf laat de champagne knallen voor Sven Nys in Nederland

Liefst had Sven Nys wellicht zoon Thibau nationaal kampioen zien worden. In Nederland was het wel twee keer raak voor die ploeg, met de titels van Joris Nieuwenhuis en Lucinda Brand.

Het NK bij de mannen werd één grote triomftocht voor de mannen van Baloise Trek Lions. Die mochten onder elkaar uitmaken wie met de titel aan de haal ging. Joris Nieuwenhuis bleek veruit de sterkste en had aan de aankomst bijna een minuut voorsprong op Pim Ronhaar. Lars van der Haar moest genoegen nemen met brons. Bij de vrouwen voltrok zich ook een bijzonder nummer: Lucinda Brand verscheen met een gebroken neus aan de start. Dat hinderde haar niet. Nochtans was Puck Pieterse vooraf de favoriete, maar die moest deze keer haar meerdere erkennen in Brand. GEEN TITEL VOOR STYBAR Niet enkel in de Lage Landen werd er gestreden voor de nationale titels. Orts, Rüegg en Venturini verlengden met succes hun titel iin respectievelijk Spanje, Zwitserland en Frankrijk. In Groot-Brittanië was Cameron Mason dan weer aan het feest. In Tsjechië moest Zdenek Stybar het stellen met een derde plaats.