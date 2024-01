Zou Belgische kampioen na korte feestnacht en overwinningsroes de benen vinden? Het antwoord is klaar en duidelijk

Het is lang niet alle Belgische kampioenen gegeven, om door te gaan met een overwinningsroes na een zege op het BK en het feestgedruis dat hiermee gepaard gaat. Eli Iserbyt bleek wél goed genoeg om 's anderendaags opnieuw de smaak van de overwinning te proeven.

Na het gezang en gedans onder bewind van Garry Hagger in Pittem en het bezoek aan supporterscafé Chasse Patate tekende Eli Iserbyt dus toch weer present Otegem. Een cross in eigen regio, daar probeerde de kersverse nationale kampioen zich alvast voor op te laden.

Ook al was het dan een korte nacht. In de eerste ronde was hij dan ook nog een keer op achtervolgen aangewezen. Ook dat kon de motivatie bij de man van Pauwels Sauzen-Bingoal niet temmen. Eens hij zijn ritme begon te vinden, konden enkel Tim Merlier, Cameron Mason, Ryan Kamp en Jente Michels nog volgen.

ISERBYT KOMT MET DE VERSNELLING

Wanneer Iserbyt dan echt met zijn versnelling op de proppen kwam, werd die enkel beantwoord door Michels. Enkele minuten later moest ook de 20-jarige youngster Iserbyt dan toch laten gaan. De man met de Belgische tricolore was dus meteen vertrokken voor een mooie solo en voor zijn tweede overwinning in evenveel dagen.

Knap dat Iserbyt zijn kampioenentrui meteen zo laat blinken. Cameron Mason viel Jente Michels nog op de nek en de Britse kampioen won de sprint tussen hen beiden voor de tweede plaats.