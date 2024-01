📷 Remco Evenepoel straks nog beter? "Van onschatbare waarde"

Remco Evenepoel mag dit jaar enkele keren blinken in zijn regenboogtrui tijdens tijdritten. Om nog sneller te zijn trok hij naar Italië.

Wereldkampioen tijdrijden Remco Evenepoel staat al bekend om zijn bijzondere goede houding tijdens het tijdrijden, die heel erg aerodynamisch is. Evenepoel heeft een erg lage CdA-waarde (het weerstandsoppervlak, nvdr.).

Al kan het nog altijd beter, moet Evenepoel en Soudal Quick-Step gedacht hebben. Hij trok naar Italië, om samen met kledingsponsor Castelli in een windtunnel te zoeken naar marginal gains wat aerodynamica betreft.

Evenepoel nog beter?

"De primaire focus lag op het testen van verschillende kledingopties, waaronder skinsuits en schoenovertrekken, en enkele helmopties voor gebruik op de weg en in de tijdrit", klinkt het op de ploegwebsite.

Ook trainer Koen Pelgrim was erbij. "De tijd die we in de windtunnel doorbrengen en de data die we daaruit halen, zijn van onschatbare waarde. Bij tijdrijden op het niveau waarop Remco dat doet, kunnen de kleine marges een groot verschil maken."

"Remco heeft een geweldige positie op de fiets en Castelli produceert al een uitstekend TT-pak. Dus in plaats van grote veranderingen door te voeren, proberen we de opzet die we hebben te verfijnen", klinkt het nog.