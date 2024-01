Bondscoach Vanthourenhout zet Belgen op scherp die strijden voor WK-selectie

Het WK veldrijden komt stilaan in zicht en dus is bondscoach Sven Vanthourenhout bezig aan zijn selectie. En voor wie hoopt op een selectie heeft hij een duidelijke boodschap.

Over minder dan drie weken wordt in Tabor gestreden om de wereldtitel in het veldrijden. Grote afwezige bij de Belgen is natuurlijk Wout van Aert. Maar ook Toon Aerts, Tim Merlier, Quinten Hermans, Gianni Vermeersch, Gerben Kuypers en Daan Soete zijn niet beschikbaar.

Bondscoach Sven Vanthourenhout mag al zeker zeven namen selecteren, Europees kampioen Michael Vanthourenhout krijgt sowieso een extra ticket. Als Eli Iserbyt de Wereldbeker wint, gaan de Belgen met negen naar Tabor.

De overige namen lijken relatief makkelijk om in te vullen met Thibau Nys, Laurens Sweeck, Niels Vandeputte, Joran Wyseure, Toon Vandebosch en Jens Adams. Enkel voor de laatste plaats zou er nog strijd zijn.

Goede uitslagen

Die zou gaan tussen Witse Meeussen, Thijs Aerts en Lander Loockx. Voor hen, maar ook voor de anderen, heeft de bondscoach nog een duidelijke boodschap. "Iedereen moet uiteraard vorm van paraatheid tonen in de resterende crossen", zegt hij bij Wielerflits.

"Ik weet goed welke renners iets kunnen op een parcours zoals dat van Tabor. Ik ga ook geen selectie maken op basis van één of twee goede uitslagen. Je moet het eerder over een aantal weken bekijken, met in je achterhoofd dat het straks in Tsjechië moet gebeuren."