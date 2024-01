Paul Herygers ziet opmerkelijk verschil tussen Cant en Brand: "Zij denkt er helemaal anders over"

Sanne Cant (33) werd vorig weekend Belgisch kampioene veldrijden, in Nederland was de titel voor Lucinda Brand (34). Paul Herygers ziet een groot verschil tussen de twee.

Sanne Cant kondigde net voor het BK veldrijden aan dat dit jaar weleens haar laatste deelname zou kunnen geweest zijn. Volgend jaar zou ze haar laatste seizoen in het veld rijden, maar niet meer deelnemen aan het BK. Generatiegenote Lucinda Brand pakte in Nederland dus de driekleur, voor de derde keer in haar carrière. Brand lijkt wel nog enkele jaren te zullen doorgaan, ook al omdat ze nog maar een paar jaar crosser is. Brand vs Cant En daar ziet Paul Herygers het verschil tussen de twee. "Zij zal wel tot het gaatje gaan, ook al zal ze plots minder crossen gaan winnen", zegt hij bij Lambert & Albert. "Zij denkt er helemaal anders over, ze is naar de Kempen gekomen om nog drie à vier jaar vollebak te crossen. En ze zal zeker niets anders in haar hoofd halen. Daar kijk ik naar op, naar die vrouw", stelt Herygers nog. "Het is niet normaal hoe zij tekeer gaat. Want zij zit ook met die jeugd waar ze zoveel slaag van kan krijgen dat ze wil. En toch vindt ze links en rechts een klein waterkansje. Slechts met 1% kans maakt ze het af.