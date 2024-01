Richard Groenendaal is het stilaan beu gehoord: "Ik word er niet goed van"

Heel wat crossers lijken de laatste tijd last te hebben van ziekte, maar rijden dan toch wedstrijden. Richard Groenendaal begrijpt dat niet helemaal.

Eli Iserbyt belandde op nieuwjaarsdag nog op de spoedafdeling door uitdrogingsverschijnselen en was daardoor niet helemaal in topvorm voor het BK veldrijden. Zijn ploegmaat Michael Vanthourenhout was er nog slechter aan toe.

Hij had enkele dagen voor het BK opnieuw last van buikgriep en kon zelfs twee dagen niets eten. De Europese kampioen verzweeg zijn ziekte tot net voor de start, maar pakte uiteindelijk toch nog brons op het BK.

Ziekte als excuus

Maar ex-wereldkampioen Richard Groenendaal heeft er zijn buik wel een beetje vol van dat renners ziekte als excuus gebruiken. "Ik word er niet goed van als ik telkens voor een wedstrijd hoor dat iemand ziek is geweest", zegt hij bij Lambert & Albert.

"Als je ziek bent, dan ben je thuis en blijf je thuis. Maar als je op de cross bent, dan ben je gezond en dan moet je er ook niet meer over zeuren", stelt de ex-wereldkampioen.

"Ik vroeger eens een collega aangesproken die ook altijd zeurde dat hij ziek was. Dan zei ik: 'Wat moeten de mensen in het ziekenhuis wel niet denken als ze jou zien rijden?'", zegt Groenendaal nog.