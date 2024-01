Stevige waarschuwing voor Wout van Aert voor laatste cross: "Hij moet daar echt voor opletten"

Komende zondag in Benidorm staat Wout van Aert voor het laatst dit seizoen aan de start van een veldrit. Wat mogen we nog van hem verwachten?

Op 4 januari in Koksijde reed Van Aert zijn laatste cross tot nu toe, op 8 januari vertrok hij naar Spanje met Visma-Lease a Bike. Van daaruit maakt hij ook de oversteek naar Benidorm, om nog eens een competitieprikkel op te zoeken.

Maar wat kunnen we van Van Aert verwachten in Benidorm? Vorig jaar werd het een intens duel met Mathieu van der Poel, de Nederlander won in de sprint. Krijgen we opnieuw een duel tussen de Grote Twee?

Geen duel Van Aert-Van der Poel

"Hij zal zijn best doen, anders doet Wout niet mee", zegt Richard Groenendaal bij Lambert & Albert. Maar een topprestatie mogen we volgens Paul Herygers niet verwachten. "Ik zou dat persoonlijk niet aanraden."

"Hij heeft de kans gekregen om zich te meten, als dat de bedoeling was. Ik twijfel daar eerlijk gezegd een beetje aan. Nu is recht blijven de boodschap, want je kan je daar serieus pijn doen", waarschuwt Herygers nog.

"Je moet daar echt voor opletten. Als je dan toch heel het seizoen in functie van de weg hebt gereden, dan moet je die lijn nu durven doortrekken. Dan is het bijna met arm- en beenstukken rijden."