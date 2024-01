De reactie van Remco Evenepoel spreekt echt boekdelen

Remco Evenepoel is zelf ook met een korte reactie gekomen op het nieuwste feit rond zijn wielerloopbaan. Namelijk op het feit dat hij zich gepresenteerd heeft in de windtunnel.

Zijn ploeg had al laten weten dat Evenepoel er voor koos om dit te doen in het gezelschap van trainer Koen Pelgrim. En dit natuurlijk met de bedoeling om nog meer aerodynamica te vinden op zijn tijdritfiets. De wereldkampioen tijdrijden blinkt nochtans al uit op dat vlak, maar het kan nog altijd beter.

Remco Evenepoel heeft ook zelf bevestigd met een foto op sociale media dat hij langs geweest is in de windtunnel. "Focus om sneller te worden", schrijft de 23-jarige Belg van Soudal Quick-Step er bovendien nog eens bij.

Focus on getting faster.🌪️🚀🌈 pic.twitter.com/IgVvnc6siG — Remco Evenepoel (@EvenepoelRemco) January 16, 2024

Het toont aan hoezeer Evenepoel gelooft in dit verhaal. Altijd maar testen of nog kleine dingen sneller en beter kunnen, is anno 2024 een belangrijk deel van het bestaan van een profwielrenner.