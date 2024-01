Denken ze al ernstig aan een vertrek van Van Aert? "Hij kan de opvolger van Wout worden"

Is een vertrek van Wout van Aert stilaan een ernstige optie? Er is al veel over gespeculeerd, ook al omdat enkele analisten hem nog betere resultaten zien halen in een andere ploeg. Ondertussen is er ook het verhaal dat BORA-hansgrohe hem in 2025 wil binnenhalen.

Wellicht heeft het één nog niet rechtstreeks met het ander te maken, maar Richard Plugge laat bij Radio Cycling wel weten dat Visma-Lease a Bike aan de lange termijn denkt. De geel-zwarte formatie staat nu helemaal aan de top. De zware uitdaging is om daar te blijven.

"We moeten wel iets beseffen. Wout van Aert is momenteel onze kopman, maar de vraag is of hij er binnen vijf jaar nog is", is de CEO van de wielerploeg daar dus niet zeker van. "We hebben bijvoorbeeld een jongen als Per Strand Hagenes die opkomende is. Hij kan hopelijk de opvolger van Wout van Aert worden."

En op die manier moet er op verschillende manieren aan de toekomst gedacht worden. "Enzovoort, enzovoort. We moeten altijd denken aan wat er in vijf jaar tijd kan gebeuren en hoe de dingen er tegen dan uitzien."