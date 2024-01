Er moet minitieus over nagedacht worden: Wout van Aert klopt steeds weer op dezelfde nagel

Een Wout van Aert die steeds weer op dezelfde nagel klopt. Dat is zowat de samenvatting van zijn betoog over de Giro.

Op de site van Visma-Lease a Bike blikt Van Aert vooruit naar zijn Giro-deelname. "Het vereist een goede planning, want ook in het klassieke voorjaar hoop ik hoge ogen te kunnen gooien. Het is een kwestie van keuzes én opofferingen maken."

Italiaanse koersen die dan weer niet op het programma staan zijn Milaan-Sanremo en de Strade Bianche. "Het zal wellicht wat aanpassingsvermogen vergen in de aanloop naar de Giro, maar ik heb vertrouwen in het uitgestippelde pad en kijk er heel erg naar uit om te jagen op etappezeges."

SPECIALE VOORBEREIDING VOOR VAN AERT

Van Aert blijft maar aanhalen dat er over de planning in aanloop naar de Giro goed nagedacht moest worden. "De combinatie van klassiekers en de Giro vergt zoals gezegd een speciale voorbereiding, maar ik kan niet wachten om mijn debuut te maken in Italië."

In elk geval is de Belg van Visma-Lease a Bike van plan om daar een indruk na te laten. "Ik hoop dat ik de fans met een attractieve manier van rijden kan bekoren. Bij deze Italiaanse ontdekkingsreis kreeg ik vanaf dag één direct een goed gevoel. Hopelijk ga ik dat gevoel in mei bevestigen met enkele ritzeges. Ik kijk er alvast naar uit."