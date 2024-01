Kan Evenepoel zijn grootste concurrent nog de baas? Victor Campenaerts heeft héél andere mening dan Nico Mattan

Met de testen van Remco Evenepoel in de windtunnel, is het een goed moment om Victor Campenaerts - tijdritkenner in het actieve peloton - eens aan het woord te laten over het tijdritlandschap. Hoe ziet hij de strijd verder gaan tussen Evenepoel en Joshua Tarling?

De 19-jarige Brit is immers de nieuwe ster aan het tijdritfirmament. In een interview aan Wielerkrant zei Nico Mattan, die met hem samenwerkte, eerder dat Tarling het 8 op de 10 keer zou halen van Evenepoel in vlakke tijdritten. Victor Campenaerts heeft een heel andere mening.

"Ik volg niet meer echt die absolute toppers uit het tijdrijden, het is dus moeilijk te zeggen. Remco heeft op het WK toch ook gewonnen van Tarling. Tarling zal wel heel veel macht hebben, maar Remco is super aerodynamisch", gelooft Campenaerts toch altijd nog enorm in Remco Evenepoel.

© photonews

"Ik denk dat ze elkaars evenknie zullen zijn op het vlakke", voorspelt de renner van Lotto Dstny. "In de tijdritten met een iets zwaarder deel zal Remco het beter doen. Daarnaast hangt het er vanaf wat je precies bedoelt met een vlakke tijdrit."

De afspraken tegen de klok waarbij het geen meter bergop loopt zijn immers zeldzaam geworden. "Er zijn niet heel veel vlakke tijdritten meer in rittenkoersen. En van de Chrono des Nations weet ik niet of dat een goede waardemeter is." In die wedstrijd haalde Tarling het eind 2023 van Evenepoel.