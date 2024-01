Soudal Quick-Step en Patrick Lefevere pakken stevig uit met nieuwste aanwinst

Soudal Quick-Step heeft dan toch nog een 28ste renner aan zijn selectie toegevoegd. De Nederlandse kampioen bij de beloften maakt de overstap.

Soudal Quick-Step leek dit jaar maar 27 renners te tellen, maar daar komt toch nog een 28ste bij. De Nederlandse kampioen bij de belofte, Pepijn Reinderink (21), promoveert van de opleidingsploeg naar het WorldTour-team.

"Het is speciaal om prof te worden bij de ploeg waar ik altijd al van gedroomd heb", zegt Reinderink over zijn overstap. De jonge Nederlander heeft een contract voor twee jaar ondertekend bij de ploeg van Patrick Lefevere.

Opnieuw maakt belofte overstap

"Hij heeft indruk op ons gemaakt met zijn prestaties en met zijn werkethiek", zegt ploegmanager Patrick Lefevere over de nieuwste aanwinst. "Hij kan klimmen, is goed tegen de klok en valt graag aan."

"We geloven in jonge renners en hij is de vijfde nieuwkomer uit onze jongerenploeg. Dat bewijst dat ons project solide is." Eerder maakten ook al Gil Gelders, William Junior Lecerf, Warre Vangheluwe en Jordi Warlop de overstap.