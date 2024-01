Toch nog even opvallende switch: Wout van Aert pakt uit met glasheldere verklaring

Als je Wout van Aert om een verklaring vraagt, krijg je een glashelder antwoord. Ook over de switch die er nu toch weer te gebeuren staat.

Na de veldrit in Koksijde trok Wout van Aert naar Spanje voor het trainingskamp op de weg met zijn ploeg Visma-Lease a Bike. Een blik op het Strava-profiel van Van Aert leert dat hij de voorbije dagen ritten afgewerkt heeft in de buurt van Cotoveta, Alicante.

Van daaruit is het met de wagen amper een halfuurtje rijden naar Benidorm en daar duikt Van Aert op 21 januari toch nog een keer het veld in. Waarom juist? "Omdat we in de buurt zijn. En vooral omdat ik het zelf heel graag wou doen."

De veldrit in Benidorm is een prima training

Van Aert is momenteel natuurlijk bezig om met trainingen zich klaar te stomen voor het wegseizoen, maar die ene veldrit kan er nog wel bij. "Het is wel een prima training is die er tussen past."