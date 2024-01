Van der Haar heeft duidelijke boodschap voor Belgische UCI-topman na kritiek op Wereldbeker

Lars van der Haar is al lang tegenstander van de huidige vorm van de Wereldbeker. Maar dat hij anti-wereldbeker werd genoemd, dat is niet juist vindt hij.

Al het hele seizoen is er opnieuw discussie over de Wereldbeker veldrijden. Sommige verplaatsingen, zoals Waterloo of Dublin, kosten veel geld, er zijn te veel manches of renners kiezen er bewust voor om manches over te slaan.

Lars van der Haar is iemand die het hart op de tong heeft en zijn kritiek niet spaart. Maar UCI-topman Peter Van den Abeele noemde de uitspraken van Van der Haar "anti-Wereldkbeker". Van der Haar ondernam actie.

Niet anti-Wereldbeker

De Nederlander stuurde Van den Abeele een berichtje, terwijl hij hem daarvoor nog nooit eerder gesproken had. "Ik zie Peter als een zeer goede UCI-coördinator, dus ik denk dat het goed gaat. Maar soms is het niet slim om alles via de media te doen", zegt hij bij Wielerflits.

"Ik heb Peter verteld dat ik het jammer vind dat hij het zo zei, want ik ben alles behalve anti-Wereldbeker." Volgens Van der Haar heeft hij altijd gezegd dat er te veel manches zijn.

De Nederlander vindt dat er veel mogelijkheden zijn om een prachtige Wereldbeker te organiseren en is blij dat er ook verandering komt. "Wat dat dan ook wordt, zien we dan wel weer. Dit is zeker een goed begin."