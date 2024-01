Waarschuwing voor Cian: "Uijtdebroeks begrijpt niet waar journalisten het over hadden, geen sprake van pestgedrag"

De overstap van Cian Uijtdebroeks naar Visma-Lease a Bike zou er gekomen zijn na pestgedrag bij zijn ex-ploeg BORA-hansgrohe. Eén van zijn nieuwe ploegmaats ontkracht dat.

Verhalen van een anti-Cian-Whatsappgroep en pestgedrag bij BORA-hansgrohe werden naar buiten gebracht door Thijs Zonneveld. Uijtdebroeks zelf is er niet expliciet op ingegaan. Attila Valter is één van zijn nieuwe teamgenoten bij Visma-Lease a Bike en heeft het er wel over in de ES Bringa podcast.

"Cian Uijtdebroeks heeft ons verteld dat hij zich niet goed voelde in de BORA-ploeg, maar hij zei dat er van dat WhatsAppgroepje en die rare geruchten over pestgedrag volgens hem geen sprake was bij BORA. Hij begrijpt niet waar de journalisten het over hadden", is de Hongaarse kampioen klaar en duidelijk.

Niemand kan een slecht woord over Uijtdebroeks zeggen

Bij zijn nieuwe ploeg is er al helemaal geen probleem rond de persoon van Uijtdebroeks. "We hebben nu een tijdje met hem kunnen werken en niemand kan een slecht woord over hem zeggen. Hij is een stil en rustig persoon. Hij kan wel heel ambitieus zijn."

Valter heeft wel nog een waarschuwing voor de jonge Belg. "Hij kan geen tien minuten stilzitten. Zelfs op wat rustdagen zouden moeten zijn, gaat hij naar de gym of doet hij toch twee ritten op de fiets. Dat kan contraproductief zijn. Het zal interessant zijn om te zien hoe de trainers hem gaan afremmen."