Wout van Aert windt er geen doekjes om en heeft wat te zeggen over cruciale factor

Bij Wout van Aert kan je er van op aan dat hij de dingen zegt zoals ze zijn. Een cruciale factor heeft meegespeeld in de door hem genomen beslissingen voor 2024.

Dan gaat het over zijn programma. Dat Van Aert de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix voorop stelt als grote doelen in het voorjaar, is algemeen bekend. Later volgt nog de Giro in plaats van de Tour en dan ook nog de Olympische Spelen en de Vuelta.

VAN AERT WIL SCHITTEREN OP DE SPELEN

Verschillende zaken speelden mee om de kalender zo vast te leggen, maar vooral één wielerafspraak in het bijzonder. "Graag schitter ik komend seizoen ook nog op de Olympische tijdrit in Parijs. Die vindt vlak na de Tour plaats", haalt Van Aert aan op de site van Visma-Lease a Bike.

Dat maakt dat dit het ideale moment was om het geweer eens van schouder te veranderen. "Het was een van de vele factoren om het in het komend jaar eens over een compleet andere boeg te gooien."