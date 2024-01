🎥 Welsford wint ook zijn tweede in Australië, topfavoriet voor de eindzege komt zwaar ten val

In de Tour Down Under heeft Sam Welsford na de eerste rit ook de derde rit gewonnen. De Australische kampioen en topfavoriet Plapp kwam wel zwaar ten val.

Na de verrassende zege van de Mexicaan Isaac del Toro was het in de derde rit opnieuw aan de sprinters in de Tour Down Under. BORA-hansgrohe en Jayco AlUla, de ploegen van Sam Welsford en Caleb Ewan, controleerden een kopgroep van vier.

In de straten van Campbelltown kwam het uiteindelijk ook tot een sprint en opnieuw was Welsford dus de snelste. De Australiër haalde het voor de Italiaan Elia Viviani en de Brit Daniel McLay. Milan Fretin was beste Belg op plek 27.

Zware val Plapp

Op 10 kilometer van de streep was er nog een zware valpartij. Enkele renners van Astana gingen tegen de grond, maar het grootste slachtoffer was de Australische kampioen Luke Plapp. Hij was één van de favorieten voor de eindzege.

De hele linkerflank van Plapp was geschaafd, de Australische kampioen verloor bijna 10 minuten. De Mexicaan Del Toro blijft leider, hij heeft een voorsprong van 2 seconden op Corbin Strong. In de vierde rit zijn de sprinters wellicht opnieuw aan zet.

Team Astana take a big hit with less than 10km to go!



Stream the race now on 7plus:

Hard as nails… Luke Plapp