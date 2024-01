Benoot zorgde voor ingrijpende verandering in het voorjaar van Van Aert en co: "Een gokje"

Visma-Lease a Bike pakt het voorjaar dit jaar wat anders aan dan anders. En dat op voorspraak van Tiesj Benoot.

Vorig jaar domineerde de ploeg van Wout van Aert van de Omloop tot en met Dwars door Vlaanderen en wonnen ze vijf semi-klassiekers op rij. Maar op het moment van de waarheid, in de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix lukte het net niet.

Die dominantie kwam er vooral door de hoogtestage van de ploeg net voor het openingsweekend. De hele ploeg daalde toen neer van de Teide en veegde de vloer aan met de rest van het peloton.

Pieken tijdens de Ronde en Roubaix

En toch kiest de ploeg dit jaar voor een andere aanpak. Na het openingsweekend trekken Van Aert, Tratnik, Benoot en Hagenes naar Tenerife voor een hoogtestage. Dit keer dus na in plaats van voor het openingsweekend.

Daardoor rijden die vier geen Strade Bianche, Tirreno Adriatico of Parijs-Nice en Milaan-Sanremo. Omdat hun piek daardoor later in het voorjaar zou liggen. "Dat is ergens wel een gokje, maar een berekend risico", zegt Benoot bij Het Nieuwsblad.

De veranderde aanpak kwam er deels op aangeven van Benoot. Omdat hij merkte dat hij tijdens de Strade Bianche vaak zijn beste weekend had. "Vandaar dat ik die feedback aan de ploeg gaf. Voor ons is het belangrijk om later op ons best te zijn vanaf de E3 tot Roubaix."