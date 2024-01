De aanpak van Evenepoel en Van der Poel werkt: Campenaerts merkt een groot verschil

Het nieuwe wielerseizoen is al op gang getrokken in Australië, andere renners bereiden zich nog voor in Spanje. Onder meer Victor Campenaerts doet dat.

In navolging van Mathieu van der Poel en Remco Evenepoel trok ook Victor Campenaerts naar Spanje deze winter. Hij kocht in Spanje een huisje en verhuisde met zijn vriendin naar daar. En het verschil met België is duidelijk merkbaar.

In Spanje regende het nog maar drie keer deze winter, Campenaerts kon dus naar hartelust trainen. En dat resulteert ook in meer uren op de fiets. "Op het einde van de eerste week van januari was dat 37 uur en 24 minuten meer dan dezelfde dag vorig jaar."

Minder ziek, beter trainen

"Vorig jaar was ik ook al drie keer ziek geworden. Deze winter ben ik niet één dag ziek geweest of heb ik een training moeten overslaan", stelt Campenaerts nog. In Spanje kan hij ook dichter tegen zijn aërobe drempel trainen, de zogenaamde vetdrempel.

En dichter tegen die aërobe drempel trainen, stimuleert de aanmaak van mitochondriën. "De mannen die tegenwoordig de koersen winnen, Pogacar of Vingegaard, zijn de mannen die de best ontwikkelde mitochondriën hebben."