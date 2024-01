Mettepenningen geeft zijn ongezouten mening over het startgeld van Van der Poel en Van Aert

Mathieu van der Poel, Wout van Aert en Tom Pidcock zijn er zondag in Benidorm voor het laatst samen bij dit seizoen. En dat zal opnieuw een massa volk op de been brengen.

Vorig jaar werd voor de eerste keer een Wereldbeker georganiseerd in het Spaanse Benidorm. Daar kwamen toen bijna 15.000 mensen op af, vooral omdat ook Van der Poel en Van Aert er aan de start stonden.

Dat is ook dit jaar het geval. Na een stage van twee weken in Spanje, staan de twee opnieuw aan de start. Voor Van Aert, en ook voor Pidcock, is het de laatste cross van het seizoen. Van der Poel trekt nog door tot het WK.

Startgeld Van der Poel en Van Aert

Officieel worden er voor de Wereldbeker geen startpremies uitgedeeld, maar voor Van der Poel en Van Aert worden er wellicht ook uitzonderingen gemaakt. Zij zouden per cross tussen de 15.000 en 20.000 euro krijgen.

Maar volgens Jurgen Mettepenningen is dat ook te verantwoorden. "Je ziet het ook wel aan het publiek: als Wout en Mathieu meedoen, staat er 15.000 man langs de kant. Ze zijn hun startgeld waard."