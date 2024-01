Nieuwe meesterknecht Mikel Landa doet boekje open over Remco Evenepoel

Soudal Quick-Step versterkte zijn ploeg verrassend met de Spanjaard Mikel Landa. Hij moet Remco Evenepoel onder meer bijstaan in zijn eerste Tour de France.

Onder meer Laurens De Plus en Pavel Sivakov waren even in beeld om bij Soudal Quick-Step te gaan rijden. Het werd uiteindelijk de 34-jarige Mikel Landa en Remco Evenepoel zelf hielp de Spanjaard mee overtuigen.

Want de twee kenden elkaar al een beetje van hoogtestages in Spanje. Nu ze ploegmaats zijn, leren ze elkaar nog wat beter kennen. En de band tussen de twee lijkt duidelijk te groeien, maakt Landa duidelijk.

Veel druk voor Evenepoel

Maar de Spanjaard is ook onder de indruk van Evenepoel. "Het valt me op aan hoeveel verwachtingen hij moet voldoen, maar ook hoezeer hij zichzelf onder druk zet”, zegt hij bij Het Nieuwsblad.

Evenepoel moet volgens Landa nog leren om nog meer los te laten. "Het zal ook mijn rol zijn om hem daarbij te helpen. Hoe meer we samen koersen, hoe beter de samenwerking zal verlopen. Ik moet kunnen voelen waar Remco nood aan heeft."