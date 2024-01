Tiesj Benoot begon het nieuwe jaar in mineur: "Een streep door de rekening"

Tiesj Benoot is 2024 met een valse noot begonnen. Hij moest zijn programma dan ook stevig bijsturen en enkele koersen schrappen.

Eigenlijk begon de pech van Tiesj Benoot al op oudejaarsdag. Hij testte positief op Covid-19 en moest 2024 dus in mineur beginnen. Benoot was de eerste week van het nieuwe jaar namelijk stevig ziek en kon daardoor niet trainen.

Daarna kon hij wel opnieuw rustig fietsen, maar nog zonder intensiteit. "Woensdag heb ik voor het eerst opnieuw voluit kunnen trainen met intensiteit. Dat is een streep door de rekening. Die trainingsachterstand inhalen, dat is niet mogelijk", zegt hij bij Het Nieuwsblad.

Benoot moest daardoor zijn eerste twee koersen van het jaar, Vuelta Ciclista de Murcia (9/2) en Clasica Jaen (11/2), van zijn programma schrappen. Zijn eerste koers van het jaar wordt nu de Ronde van de Algarve (14/02-18/02).

Wout van Aert

Ook op de voorbereiding van vorig seizoen kreeg Benoot corona, al was dat toen een maand eerder. Toen had het dus minder impact, maar Benoot beseft dat hij ook enigszins geluk had.

"Het kan altijd nog erger natuurlijk, tijdens de klassiekers, zoals Wout van Aert in 2022 meemaakte." Van Aert moest toen de Ronde van Vlaanderen missen. "Het positieve is dat ik een tijdje immuun ben."