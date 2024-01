📷 Bekijk ze hier: Wielertruitjes voor Olympische Spelen voorgesteld

Team Belgium, Belgian Cycling en Bioracer hebben het Olympisch wielershirt voor de Spelen van Parijs 2024 onthuld.

De olympic edition combineert op harmonieuze wijze het Team Belgium Embrace-design, het iconische 'Belgian Blue', de olympische ringen en de Belgische driekleur. Het wielershirt zal ook beschikbaar zijn voor de Belgische wielerfans!

Team Belgium Embrace Design

Bij het creëren van 'the embrace' stond 'eenheid' centraal, geïnspireerd door het nationale motto: 'Eendracht maakt macht'. Dit krachtige symbool van verbinding wordt belichaamd door twee armen in de kleuren van de Belgische vlag die elkaar omhelzen, een geste die triomf en troost omvat. Het geel staat voor licht, kracht, en vooral de wil om uit te blinken in de sport. Together, We Are Team Belgium!

Dit wielershirt is meer dan alleen stijlvol, het is een uiting van eenheid en kracht. Het combineert het iconische 'Belgian Blue' met de Olympische ringen, gehuld in de kleuren van de Belgische vlag. Een eerbetoon aan het rijke erfgoed van het Belgische wielrennen, waarbij de herkenbare blauwe kleuren een krachtige link leggen met de authenticiteit en het succes van de Belgische wielergeschiedenis.

Inclusiviteit en Ondersteuning

Dit design is niet slechts voor de elite-atleten, het omarmt de waarden van inclusiviteit en eenheid. Het staat symbool voor het feit dat elke fietser één kan zijn met Team Belgium en stimuleert een gevoel van trots en steun voor alle atleten die deelnemen aan de Spelen in Parijs.

Tom Van Damme, voorzitter Belgian Cycling: “De grootsheid en belangrijkheid van de Olympische Spelen verdient een unieke outfit voor onze Belgische wielrenners. Samen met Bioracer en Team Belgium ontwikkelden we een prachtig design, specifiek voor de Olympische Spelen in Parijs. Het is bijzonder knap hoe de identiteit van Belgian Cycling wordt gecombineerd met ‘the Embrace’, het grafisch element van Team Belgium voor deze Spelen. Met deze wielerkledij gaan onze wielrenners schitteren in Parijs. Daar ben ik rotsvast van overtuigd.”

Cédric Van Branteghem, CEO van het BOIC: "Het Embrace-design gaat verder dan stijl; het is een uiting van verbondenheid, trots en eenheid, het brengt atleten samen. Wanneer atleten zich goed voelen in hun outfit, draagt dat bij aan een positieve mindset en zelfvertrouwen. Als atleten zich één voelen met hun outfit en met het team, vertaalt zich dat in een krachtig gevoel van trots en prestatie op het Olympische podium."