Bijzonder Vlaams voorjaar op komst: "Voor die fans zal het minder leuk zijn"

Amper twee overwinningen pakte Biniam Girmay in 2023. De verwachtingen lagen nochtans een pak hoger dan in 2022.

2023 is een moeilijk jaar geworden voor Biniam Girmay en daar is een belangrijke reden voor. “In de Ronde van Vlaanderen ben ik zwaar gevallen. Nadat ik voordien ook al ziek was geweest”, klinkt het in Het Nieuwsblad.

2022 was met de winst in Gent-Wevelgem een topjaar, maar alles zat dan ook mee. “Na die bewuste Gent-Wevelgem is alles heel snel veranderd. Plots stond ik in het centrum van de aandacht, moest ik overal interviews geven… Ook in de wedstrijden: de renners, de fans, ik voelde de druk toenemen.”

Ook in eigen land was de druk heel erg groot. “Een mooie plaats in de top tien was ineens niet goed genoeg meer. Plots moest ik overal winnen. Zelfs als we de cols intrekken, zeggen ze in de Eritrea: ‘Morgen moet je winnen, hé, Bini.’ Niemand is nog tevreden als ik ergens tweede word.”

Een ding lucht wel op. Tadej Pogacar zal dit jaar niet van de partij zijn in de Vlaamse klassiekers. “Het zal wel. Vraag maar aan het hele peloton. Ik vind Tadej een supergast. Altijd vriendelijk, zorgt altijd dat er voor de fans iets te beleven valt. Voor die fans zal het minder leuk zijn. Maar voor mij als renner? Ik kan niet zeggen dat ik er niet blij om ben.”