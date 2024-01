Bondscoach ziet aandacht in Benidorm niet naar Grote Drie, maar naar Iserbyt gaan

Zondag wordt in Benidorm de voorlaatste Wereldbekercross gereden. Eli Iserbyt kan er het eindklassement binnenhalen.

Eli Iserbyt zal zondag niet in zijn Belgische kampioenentrui te zien zijn in Benidorm, maar wel in de wit-rode leiderstrui van het Wereldbekerklassement. Hij heeft na 12 manches 295 punten punten, 25 meer dan Joris Nieuwenhuis en 35 punten meer dan Pim Ronhaar.

Het parcours is enigszins anders dan vorig jaar, toen het voor de renners door de grote publieke belangstelling bij momenten niet meer veilig was. “Die eerste editie vorig jaar was meteen een voltreffer wat betreft publieke belangstelling. Dat zal zondag wellicht niet anders zijn als je weet dat Wout van Aert, Mathieu van der Poel, Tom Pidcock en de rest van de top van het veldritwereldje aan de start staan. Bovendien is deze regio een toeristische trekpleister voor heel wat Belgen”, zegt bondscoach Sven Vanthourenhout.

Met alle aandacht echter naar een Belg. “Eli Iserbyt kan in Benidorm zijn eindzege concretiseren en ervoor zorgen dat hij in de laatste manche van de Wereldbeker, die van Hoogerheide, zonder druk kan rondcrossen.”

Vanthourenhout ziet het onze landgenoot wel flikken in Benidorm. “Iserbyt slaagde er in Otegem, daags na het behalen van zijn Belgische titel, meteen in om een nieuwe zege te boeken. Het ligt een beetje in de lijn van zijn seizoen. Hij geeft overal het beste van zichzelf. De 'Grote Drie' rijden zondag nog eens samen. Dat alles maakt het bijkomstig interessant.”