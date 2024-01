Campenaerts heeft bij Lotto Dstny grote droom waarin Van der Poel hoofdrol speelt

Lotto Dstny rekent dit jaar meer dan ooit op Arnaud De Lie. Victor Campenaerts heeft alvast een grote droom en daarin speelt Mathieu van der Poel de hoofdrol.

Lotto Dstny wil in de klassiekers de koers resoluut in handen nemen. Iets wat ze vorig jaar ook al wilden doen, maar dat lukte toen niet. “Dit jaar is anders. Vorig jaar hadden we nog niet honderd procent het vertrouwen in Arnaud De Lie”, zegt Victor Campenaerts heel eerlijk in Het Laatste Nieuws.

De kaarten liggen nu helemaal anders. “Zoals hij vorig jaar de Omloop reed, zegt genoeg. In alle koersen van het voorjaar - met uitzondering van Milaan-Sanremo, de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix - zou ik hem bij de grootste favorieten rekenen.”

En Campenaerts begint dan zelfs even te dromen. “Als De Lie in topvorm is, zijn er maar weinig renners die hem er kunnen afrijden op een helling. Of ze moeten Pogacar, Van der Poel of Van Aert heten. Ik hoop dat het zover komt dat De Lie een keer tegen Van der Poel mag sprinten. Dat wordt heel spectaculair.”