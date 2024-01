Eli Iserbyt komt met heel klare taal nu hij Belgisch kampioen is

Eli Iserbyt werd afgelopen zondag in Meulebeke Belgisch kampioen veldrijden. Die trofee zorgt voor de nodige rust bij de veldrijder.

Het zijn zware maanden geweest voor Eli Iserbyt, maar afgelopen weekend kon hij voor het eerst een nationale driekleur aantrekken als Belgisch kampioen. De problemen met zijn hart en de ziekenhuisopname door uitdrogingsverschijnselen zorgen ervoor dat hij bijzonder alert met alles bezig is.

Hij wil dan ook volop luisteren naar zijn lichaam. “Het was het signaal dat ik kreeg in de aanloop naar het BK. In principe moet er na het WK en het veiligstellen van mijn WB-eindzege niet veel meer”, is hij heel erg duidelijk in Het Laatste Nieuws.

Al komen er nog wat mogelijkheden. “Anderzijds liggen in februari (na het afhaken van Mathieu van der Poel, red.) nog wel mijn grootste winstkansen. En zal ik nu wel wat relaxter kunnen crossen. De hoge druk die ik mezelf constant opleg, neemt af. In die zin is deze trui een zegen.”