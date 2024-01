Johan Museeuw spreekt duidelijke taal over wat Remco Evenepoel in Tour zal bereiken

Remco Evenepoel neemt dit jaar voor het eerst in zijn carrière deel aan de Tour de France. Het is uitkijken wat onze landgenoot kan laten zien.

Remco Evenepoel liet op de voorstelling van Soudal-QuickStep weten dat hij bij zijn eerste deelname aan de Tour de France dit jaar volop inzet op een ritoverwinning.

Patrick Lefevere is veel ambitieuzer dan zijn renner en durft zelfs spreken om mee te spelen voor een podiumplaats in Nice, waar de Tour dit jaar uitzonderlijk aankomt door de Olympische Spelen van Parijs.

Johan Museeuw is alvast zeker dat een gele trui er niet in zit voor Evenepoel, zo laat hij weten aan Sporza vanop de fietsbeurs Velofollies in Kortrijk, maar het klassement moet hij wel ambiëren aldus de Leeuw van Vlaanderen. “Het podium zou al heel mooi zijn. Ik denk dat hij beter mikt op het podium”, klinkt het.

Al mag hij met minder tevreden zijn. “Een vierde of vijfde plaats zou ook fantastisch zijn. Hij zit nog altijd in een groeicurve. Het team ook. Ze evolueren van een klassieke ploeg naar een rondeploeg. Daar zijn ze nog steeds niet volledig in geslaagd. Maar hij heeft het in zich om ooit de Tour te winnen.”