Karl Vannieuwkerke komt met een duidelijk statement over Wout van Aert na Belgische titel van Eli Iserbyt

Afgelopen weekend won Eli Iserbyt het BK veldrijden. Voor de West-Vlaming was het zijn eerste nationale driekleur.

Eli Iserbyt was alles en iedereen te snel af in Meulebeke. Al werd al snel geopperd dat niemand kon winnen als Wout van Aert had meegedaan. “Wout of geen Wout. Afwezigen hebben altijd ongelijk”, is Karl Vannieuwkerke heel erg duidelijk in de Krant van West-Vlaanderen.

“Je zevende overwinning van het seizoen was de belangrijkste. De trui zit om de juiste schouders. De extra small slaat enkel op de kledingmaat. Acht crossen winnen tegen half januari moet je verdienen, Eli.”

Hoe Iserbyt het blijft doen, ondanks zijn frêle postuur, is een raadsel voor de wielercommentator. “In Meulebeke was iedere pedaalslag raak. Krachtig en secuur. Je wurgde de concurrentie door voortdurend hoge druk te zetten. Ze zagen sterren.”

Iserbyt heeft zijn fans, maar velen ook niet. “Niet iedereen is fan van je en dat hoeft ook niet. Ik heb het wel voor je en gun je de titel van harte. Ik ken je niet goed, maar heb de indruk dat je een correcte gast bent. Uit de broek geschud om vechtend af te zien. Bereid om offers te maken met als doel het maximum uit een carrière te halen.”