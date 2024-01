Organisator rekent op Wout van Aert: "Grote kans dat de winnaar uit Visma-kamp komt"

Op de tweede dag van het Belgische openingsweekend staat Kuurne-Brussel-Kuurne op de agenda. De organisatie denkt al aan een mogelijke winnaar.

Kuurne-Brussel-Kuurne is de tweede koers van het Belgische openingsweekend. Daags na de Omloop Het Nieuwsblad worden 17 WorldTeams aan de start verwacht. Er zijn ook acht ProTeams van de partij.

“We hebben traditioneel een sterk deelnemersveld en dat is dit jaar niet anders”, zegt koersdirecteur Peter Debaveye op de voorstelling van de koers.

De koers rekent zelfs al op één bepaalde ploeg om de zege te pakken. “Bovendien heeft Wout van Aert gezegd dat hij het hele openingsweekend in eigen land zal afwerken. Wij mogen hem dus in Kortrijk aan de start verwachten. Er is dus een goede kans dat de winnaar opnieuw uit het Visma-kamp komt.”

Vorig jaar was Tiesj Benoot de snelste. Hij haalde het voor zijn ploegmaat Nathan Van Hooydonck, die door hartproblemen ondertussen een punt achter zijn carrière moest zetten.