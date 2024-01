Tiesj Benoot zegt hoe Visma Lease A Bike afwezigheid van Nathan Van Hooydonck zal opvangen

Nathan Van Hooydonck moest vorig jaar noodgedwongen stoppen met koersen. Het zal niet gemakkelijk worden om zijn taken op te vangen.

Door hartproblemen moest Nathan Van Hooydonck een punt zetten achter zijn carrière als profwielrenner. Een stevig gemis voor Visma Lease A Bike en een man die niet gemakkelijk te vervangen zal zijn.

Toch zal de ploeg niets veranderen aan hoe ze de klassiekers tactisch aanpakken, zo laat Tiesj Benoot weten aan Het Laatste Nieuws. “We proberen samen de koers open te breken en dan begint het schaakspel. Je hebt vorig jaar gezien dat we allemaal kansen krijgen op die manier”, klinkt het.

Benoot won zo vorig jaar Kuurne-Brussel-Kuurne en hij is overtuigd dat de formule van zijn ploeg ook dit jaar de nodige overwinningen kan en zal opleveren.

“Ik denk dat het een succesformule is. En zoals ik het zie, is de ploeg in de breedte nog versterkt. We missen wel Nathan (Van Hooydonck, red.) en die vervang je niet zomaar, maar er zijn ook goeie zaken.”

Benoot ziet alvast kansen met andere renners. “Jan Tratnik is een heel sterke renner die dit jaar meer klassiekers gaat rijden, Per Hagenes kan over vijf jaar een topper zijn - misschien al sneller - en Matteo Jorgenson is ook een versterking. Ik kijk er naar uit.”