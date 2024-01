Belgische wil stevig uitpakken en spreekt haar ambitie uit voor het WK veldrijden

In Zonnebeke heeft Marion Norbert-Riberolle voor de tweede keer deze week van een zege kunnen proeven. De Belgische gaat zich nu stilaan voorbereiden op het WK in Tabor.

In Zonnebeke stonden geen grote namen aan de start, waardoor Marion Norbert-Riberolle als topfavoriete van start ging. De Belgische ging er al snel vandoor en boekte haar derde zege van het seizoen.

"Ik koos ervoor om vandaag te rijden en morgen naar Spanje te vliegen voor een trainingsweek met de ploeg. Het was niet altijd even makkelijk om snel te rijden in de bochten, maar ik heb me wel geamuseerd. Al voel ik mijn voeten niet meer van de kou."

WK veldrijden

Trainen doet Norbert-Riberolle vooral in aanloop naar het WK veldrijden in Tabor. Vorig jaar in Hoogerheide werd ze 13de, maar dit jaar wil ze een stuk beter doen. Zeker nadat ze een sterk EK reed in november

"Ik was zesde op het EK en hoop op een betere dag op het WK", zei Norbert-Riberolle nog. In Tsjechië kon ze wel nog geen bijzonder goede uitslag neerzetten, in 2022 boekte ze met een twaalfde plaats haar beste resultaat in Tabor.