Dit is het wegprogramma van Tom Pidcock: één Monument wordt geschrapt in 2024

Zondag rijdt Tom Pidcock in Benidorm voor het laatst in veld dit seizoen, maar de Brit kijkt ook al vooruit naar de weg. En daarin laat hij enkele Monumenten links liggen.

Vorig jaar boekte Tom Pidcock één zege tijdens het voorjaar, hij was de beste in de Strade Bianche na een solo van iets meer dan 20 kilometer. Daarna werd de Brit nog derde in de Amstel Gold Race en tweede in Luik-Bastenaken-Luik.

Daardoor wil Pidcock in 2024 nog meer de focus leggen op de Ardennenklassiekers. Beginnen doet Pidcock net als vorig jaar in de Ronde van de Algarve, toen won hij de vierde rit. Daarna rijdt Pidcock de Omloop Het Nieuwsblad en de Strade Bianche.

Geen Ronde van Vlaanderen

Verder in maart rijdt de Brit ook Parijs-Nice, Milaan-Sanremo, Gent-Wevelgem en Dwars door Vlaanderen. De Ronde van Vlaanderen staat door zijn focus op de Ardennen niet op het programma van Pidcock.

In de zomer trekt Pidcock naar de Tour, waar hij een goed klassement ambieert. Meteen daarna staan de Olympische Spelen op zijn programma, waar Pidcock in het mountainbiken en de wegrit voor goud gaat.

Programma Tom Pidcock