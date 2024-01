Jasper Philipsen spreekt klare taal: "Dat was de grootste reden om UAE te verlaten"

Jasper Philipsen kende in 2023 wellicht zijn beste jaar ooit. In 2021 maakte hij de overstap van UAE Team Emirates naar de ploeg van de broers Roodhooft.

Philipsen was al vanaf het begin van zijn carrière bijzonder ambitieus. "Ik wilde al vanaf het begin staan waar ik nu ben, maar zo gemakkelijk is het niet. Dus ik denk dat het de druk was die ik mezelf toen oplegde", zegt hij bij Cycling Weekly.

Toen hij bij UAE reed, was de ploeg in het begin vooral gericht op de klassiekers, maar door de doorbraak van Tadej Pogacar werd de switch gemaakt naar een rondeploeg. Zeker na de zege van de Sloveen in de Tour in 2020.

"Er was stress en ongeduld bij mezelf om de wielrenner te worden die ik wilde zijn", legt Philipsen uit. "Dat was dus de grootste reden waarom ik UAE verliet. Ze zouden duidelijk een klassementsteam worden met Tadej.

"Hij ontwikkelde zich en kende in het begin een grotere groei en verbetering dan mij. Hij stond er meteen en koerste op het hoogste niveau. Ik was daar op een goed niveau, maar niet op het hoogste."