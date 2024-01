Nederlandse kampioen Joris Nieuwenhuis zet collega-veldrijders stevig op hun plaats

Er is ondertussen wel heel veel gezegd en geschreven over de toekomst van de Wereldbeker. Joris Nieuwenhuis vindt het jammer dat er veel ongefundeerde kritiek is.

Heel wat renners lijken op dit moment niet tevreden te zijn met hoe de Wereldbeker georganiseerd wordt. Volgens velen zijn er te veel manches of te veel verre verplaatsingen. Joris Nieuwenhuis wil echter de kritiek van iedereen begrijpen. "Ik zou mij er ook beter in moeten verdiepen om beide kanten beter te kunnen begrijpen. Ik vind het ook een beetje ongefundeerd op dit moment, dat iedereen maar kritiek heeft op elkaar en dat er niet samen naar een oplossing wordt gekeken", zegt hij bij Wielerflits. Volgens de Nederlandse kampioen moeten de UCI en de renners dan ook in dialoog gaan met elkaar. En wie kritiek geeft, moet zich volgens Nieuwenhuis ook inlezen. "Anders is het maar een beetje zinloos om in de media met stront te gooien." Te veel manches Maar Nieuwenhuis vindt wel dat de Wereldbeker te veel plek opeist op de kalender. Omdat er ook nog andere organisatoren zijn. "Wij kunnen niet al die wedstrijden rijden en ook nog heel veel reizen, dat kost ook gewoon heel veel energie."