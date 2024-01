Wat met de Tour-ambities van Remco Evenepoel? Ex-wereldkampioen is streng

Remco Evenepoel neemt in 2024 voor het eerst deel aan de Tour de France. Maar kan hij ook meedoen om te winnen?

De Tour draaide de afgelopen jaren steevast uit op een duel tussen Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard. Dit jaar belooft de startlijst al meer spanning, omdat ook Primoz Roglic en Remco Evenepoel voor de eindzege gaan.

Roglic was in 2020 al eens bijzonder dichtbij, maar in de klimtijdrit op La Planche des Belles Filles gaf hij de eindzege nog uit handen. Tadej Pogacar reed zijn landgenoot toen nog uit de gele trui en pakte zijn eerste Tourzege.

In de twee jaren daarna viel Roglic telkens zwaar, waardoor hij niet kon meedoen voor de eindzege in de Tour. Bij BORA-hansgrohe hoopt hij nu toch eens tot het einde te kunnen meedoen voor de gele trui.

Debuut Remco Evenepoel

Voor Remco Evenepoel wordt het zelfs een debuut in de Tour. Hij won in 2022 al de Vuelta, maar vorig jaar sloeg het wat tegen in de Giro en de Vuelta. Ook al won hij in de Giro twee ritten en in de Vuelta drie ritten.

Ex-wereldkampioen ziet Paolo Bettini Evenepoel niet meedoen voor winst. "Toch zie ik hem dit jaar de Tour niet winnen. Hij heeft al een mooi palmares, maar het wordt lastig om nu al te winnen."