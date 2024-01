📷 Ook Remco Evenepoel doet monden openvallen in de buurt van Benidorm

Remco Evenepoel stoomt zich in Spanje klaar voor het nieuwe wielerseizoen. Van een rustige zondag was voor hem geen sprake.

Benidorm was het epicentrum voor de veldrijders, met onder meer wegrenners Wout van Aert, Mathieu van der Poel en Tom Pidcock. Remco Evenepoel was er niet, maar ver in de buurt was de Belgische kampioen niet.

Evenepoel vertrok om 8u45 voor een training van meer dan 240 kilometer in de buurt van Benidorm. Met bijna 5.000 hoogtemeters op de teller werd de stevige trainingstocht nog wat zwaarder gemaakt. En toch klokte Evenepoel af op een gemiddelde van 31 km/u.

Programma Evenepoel

Het hoort allemaal bij de voorbereiding van Evenepoel op zijn eerste koersen van dit jaar. Over iets minder dan drie weken is dat al het geval, op 10 februari rijdt hij in Portugal de Figueira Champions Classic.

Daarna blijft Evenepoel in Portugal voor de Ronde van de Algarve (14/02-18/02), die rittenkoers won hij al in 2020 en 2022. Daarna neemt Evenepoel opnieuw een pauze van twee weken voor Parijs-Nice (03/03-10/03).