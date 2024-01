📷 Sven Nys haalt heerlijk grapje uit als hij in Benidorm aankomt

Vandaag wordt er in Benidorm gecrosst. De Spaanse badstad is het decor voor de voorlaatste Wereldbekermanche van het seizoen.

Het veldritcircus is neergestreken in het Spaanse Benidorm. Er wordt massaal veel volk verwacht voor deze twee editie van de Wereldbekercross in Benidorm.

Vorig jaar waren er 18.000 fans van de partij, dit jaar worden er nog een pak meer verwacht. Ook Sven Nys is van de partij. De teammanager van Baloise Trek Lions postte een heerlijk grapje op Instagram.

Daar is hij te zien in een elektrische rolstoel. Een verwijzing naar het televisieprogramma ‘Benidorm Bastards’ van jaren geleden.

“En dat na een rit van 2.000 kilometer. Morgen een nieuwe veldrit op het programma”, schreef hij bij de foto.

Zoon Thibau Nys vond het alvast grappig. “Eindelijk goeie content”, schrijft hij bij het berichtje van zijn vader op sociale media.