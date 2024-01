🎥 Wout van Aert wint zonder zadel in Benidorm, reeks van Mathieu van der Poel doorbroken

Net als vorig jaar heeft de Wereldbeker in Benidorm voor spektakel gezorgd. Wout van Aert toonde zich ijzersterk, wereldkampioen Mathieu van der Poel viel in de voorlaatste ronde.

Na een afwezigheid van twee weken stonden Wout van Aert, Mathieu van der Poel en Tom Pidcock nog eens aan de start van een veldrit. Maar in het Spaanse Benidorm gingen ze alledrie niet al te best van start.

Bij Van Aert en Pidcock lag dat gewoon aan hun start zelf, Van der Poel stond na een paar minuten aan de kant met kettingproblemen. De wereldkampioen moest vanuit 20ste positie aan een achtervolging beginnen.

Op het snelle parcours van Benidorm niet makkelijk, maar op de hellende asfalstrook gaf de wereldkampioen iedereen telkens een verkoudheid. Vooraan had Van Aert intussen het commando overgenomen.

Halfweg bleven Van Aert en Van der Poel alleen over, Nys kon nog even volgen maar viel daarna weg. Uit de achtergrond kwamen Pidcock en Vanthourenhout wel nog terug tot bij Van Aert en Van der Poel.

In de zesde van negen rondes probeerde Van der Poel de rest er op de hellende strook af te rijden, maar Van Aert volgde en de rest kwam ook weer terug. Bij het ingaan van de voorlaatste ronde kwamen echter Iserbyt, Nys, Vandebosch en Orts weer aansluiten.

Maar in de voorlaatste ronde kwam Van der Poel ten val, de zege was gaan vliegen. Van Aert en Vanthourenhout hadden dat meteen begrepen en versnelden. Samen streden ze in de laatste ronde voor de zege.

Op de hellende strook versnelde Van Aert dan, Vanthourenhout moest de rol lossen. In de laatste minuut viel Van Aert nog, zijn zadel brak zelfs af. Maar toch weerstond Van Aert en pakte zijn derde zege van het seizoen.