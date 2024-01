Alberto Contador houdt zich niet in over Remco Evenepoel in de Tour de France

Remco Evenepoel rijdt dit jaar voor het eerst de Tour de France. Maar wat mogen we verwachten van onze landgenoot?

In ons land zijn de verwachtingen alvast bijzonder groot voor de eerste deelname van Remco Evenepoel aan de Tour de France van dit jaar.

Nochtans wordt het een atypische editie, met aankomst in een tijdrit in Nice en onderweg een van de zwaarste parcours die de Ronde van Frankrijk ooit gekend heeft.

In een gesprek met Karl Vannieuwkerke liet Alberto Contador zijn licht schijnen op wat we deze zomer in Frankrijk allemaal mogen verwachten.

Tadej Pogacar zet vooral in op de Giro in de maand mei, maar wil ook meespelen voor de gele trui in Frankrijk. Toch ziet Contador hem niet als favoriet.

“Hij koerst niet te veel voor de Giro, kan daarna even rusten en kan zo klaar zijn voor de Tour. Maar ik geef toe: als je één naam moet noemen voor de Tour, dan is het Jonas Vingegaard”, klinkt het.

En dan is er nog Remco Evenepoel. “UAE en Visma-Lease a Bike zijn momenteel sterker. Remco zal zeker het spektakel verzorgen. En als hij dit jaar niet kan winnen, dan zal hij in de toekomst wel meestrijden.”