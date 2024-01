Boekje open over de familie Van der Poel: "Die Lamborghini..."

Mathieu van der Poel trok op de cross alle aandacht naar zich. En dat gebeurde niet alleen door tien keer op rij te winnen.

Johan Museeuw kent de familie Van der Poel heel erg goed. Hij koerste zelf nog met vader Adrie en Museeuws zoon Stefano crosste in dezelfde ploeg als Mathieu.

Een familie die de juiste analyses maakt en zichzelf niet voorbijloopt, zo omschrijft de Leeuw van Vlaanderen hen in De Zondag, al deden alle Lamborghini’s van de voorbije weken die uitspraak echter geen eer aan.

“Ik moet er wel meteen aan toevoegen dat die Lamborghini waarmee Mathieu tegenwoordig naar de cross komt, niet bij de familie Van der Poel past. Maar we zitten in het jaar 2024. Peter Sagan is daarmee begonnen en Mathieu doet het nu ook”, klinkt het bij Museeuw.

Al is die wagen gesponsord. “Hij heeft die auto niet zelf voor 250.000 euro gekocht, hé. Hij krijgt die en rijdt er een tijdje mee rond. Ik denk dat veel mensen dat niet beseffen. De Van der Poels gooien niet zomaar hun geld door deuren en ramen. Ik was zelf ook zo.”

Mathieu van der Poel verdient meer dan zijn brood, maar volgens Museeuw houdt hij de voetjes heel goed op de grond en heeft hij dat geleerd van zijn vader.