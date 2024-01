Jan Bakelants zet criticasters van Wout van Aert stevig op hun plaats

Wout van Aert pakte deze crosswinter anders aan dan normaal en kreeg daar ook wel wat kritiek op. Maar goede vriend Jan Bakelants nuanceert toch.

Vorig jaar liep het voor Wout van Aert mis op het WK veldrijden en ook in het voorjaar pakte Van Aert ernaast, behalve in de E3 Saxo Classic. "Laat ons wel wezen: Van Aert zat er nooit veraf tegenover Van der Poel", zegt Bakelants bij Sporza.

"Ik vind dat ze nu wel heel kort door de bocht gaan door te zeggen dat de kiem van dit ‘falen’ bij de té drukke crosswinter lag. Want mislukken, als je het zo kan noemen. Uiteindelijk had hij Gent-Wevelgem moeten winnen en wint hij de E3 prijs."

Parijs-Roubaix

Dat alle schuld voor dat voorjaar dan ligt bij de crosswinter, vindt Bakelants overdreven. Want Van Aert kreeg ook corona op zijn hoogtestage na het WK veldrijden en viel hard in Tirreno-Adriatico. Speelt allemaal mee.

"Zo maakt je van iemand die 100 procent is, al snel 98 procent. En dan wordt het moeilijk tegen Van der Poel en Pogacar", stelt Bakelants. En in Parijs-Roubaix was er natuurlijk die lekke band op een cruciaal moment.

"En dan hadden wij hier een heel ander verhaal verteld, en had hij zelf ook heel anders gekeken naar zijn seizoen. Terwijl nu het gevoel overheerst van ‘het was weer overal nét niet'", besluit Bakelants nog.