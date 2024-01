Johan Museeuw stuurt fikse waarschuwing naar Wout van Aert over Mathieu van der Poel

De dominantie van Mathieu van der Poel in het veldrijden was gigantisch. Het is uitkijken of de nieuwe aanpak van Wout van Aert in het voorjaar zal renderen.

Tien crossen en die won hij allemaal. Mathieu van der Poel was outstanding in het veldrijden en met de juiste rust tussenin kan hij ook in het voorjaar onhoudbaar zijn. Wout van Aert koos voor een andere aanpak en moest zijn meerdere telkens erkennen in de Nederlander. Niet erg, zo klonk het, want de focus ligt op de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. Johan Museeuw hoopt dat onze landgenoot uit zijn fouten van het verleden geleerd heeft. “Elke wedstrijd voor de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix waarin je voluit gaat, is nutteloos energieverlies”, is hij heel erg duidelijk in De Zondag. Al koerste Museeuw zelf ook graag voluit. De nieuwe manier van werken is volgens de Leeuw van Vlaanderen echter geen garantie op succes in grote klassiekers. “We leven in een tijdperk van wetenschappelijke data en research, maar voor dit onderdeel van de wielersport is dat dikke zever. Dit gaat puur over opladen richting een bepaald doel. Dan, op die dag, moet je 100 procent zijn.” Volgens Museeuw wil Van Aert dat bereiken, door rustiger en minder gretig te zijn. “Hij heeft een andere coach en een andere aanpak. Let wel: ik hoop dat het klopt wat ik denk te zien. En als dat niet zo is, hebben ze dit voorjaar een probleem met Van der Poel”, besluit Museeuw.