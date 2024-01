Niet alleen Wout van Aert, maar ook Remco Evenepoel passeerde bij dokter Claes

Wout van Aert werd na zijn zware val in de Tour van 2019 behandeld door orthopedist Toon Claes. Al was hij niet de enige Belgische toprenner die hem nodig had.

Wout van Aert viel tijdens een tijdrit in de Tour de France van 2019. Dokter Toon Claes zei dat onze landgenoot voor de rest van zijn leven mank zou gelopen hebben als hij niet had ingegrepen. Maar voor dokter Claes was het niet de enige Belgische toprenner die bij hem over de vloer kwam om geholpen te worden. Ook Remco Evenepoel, na zijn beruchte valpartij in de Ronde van Lombardije, ging bij hem langs om geholpen te worden. Al was de uitdaging niet zo groot voor de orthopedist, “Bekkenfractuur zonder verplaatsing. Dan moet je de natuur zijn werk laten doen”, klinkt het in Het Nieuwsblad. Toch liep het allemaal niet zoals het moest. De revalidatie duurde langer dan voorzien en daar was een goede reden voor. “Omdat Remco een beetje te enthousiast was in zijn revalidatie”, klinkt het nog.