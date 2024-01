Thibau Nys eindelijk nog eens op het podium, maar toch niet helemaal tevreden

Thibau Nys haalde nog eens het podium, in het Spaanse Benidorm werd hij derde. En dat was al een hele tijd geleden.

Van zijn overwinning op de Koppenberg, op 1 november, was het al geleden dat Thibau Nys nog eens op het podium stond. Dat het in Benidorm dan toch nog eens lukte, maakte de jonge Nys natuurlijk bijzonder tevreden.

Valpartij kleine smet

"Ik ben heel tevreden, want ik had het niet verwacht", maar toch overheerste er ook teleurstelling. Want Nys was op een gegeven moment mee met Van der Poel en Van Aert, maar ging toen tegen de grond.

"Ik ben dus wel een beetje teleurgesteld in mijn momentje van onoplettendheid, want dat haalde me een beetje uit de koers." Nys moest even bekomen en reed een paar rondes in een achtervolgend groepje.

Dankzij een snelle slotronde werd Nys toch nog derde, hij rekende in de sprint af met Iserbyt. Ondanks die val is Nys dus toch meer dan tevreden met zijn podiumplaats. "Meer dan derde zat er niet in".