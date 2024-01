Voor eens en voor altijd: Wout van Aert geeft duidelijkheid over het WK veldrijden

Wout van Aert heeft in Benidorm zijn derde cross van het seizoen gewonnen. Meteen zijn laatste cros van het seizoen, want het WK veldrijden gaat hij dus niet meer rijden.

Het was een tumultueuze cross in Benidorm, maar Wout van Aert trok het uiteindelijk toch naar zich toe. Zelfs een val in de laatste ronde hield hem niet tegen. "Zo heb ik het graag. Ik voelde me vrij sterk. Mathieu was ook sterk en had ook veel pech."

"Winnen smaakt altijd zoet, maar het doel was om goeie benen te voelen. Dat is gelukt. Ik ben blij met het gevoel op de fiets", zei Van Aert nog. Want de crossfiets gaat nu definitief weer aan de kant bij Van Aert.

Geen WK veldrijden

Want ondanks deze betere vorm dan enkele weken geleden gaat Van Aert niet meer crossen deze winter. Ook niet over twee weken in Tabor. "Het WK? Neen, dat plan verandert niet, maar we zullen in Tabor een interessante cross zien."

De komende weken staan natuurlijk in het teken van de voorbereiding van het wegseizoen. "Ik blijf nu nog een weekje in Spanje om goed te trainen. Daarna ga ik een paar dagen naar huis en keer ik opnieuw terug naar Spanje voor mijn eerste koersen."

Op 11 februari staat Van Aert aan de start van de Clasica de Almeria, een dag later is er met de Clásica Jaén al een volgende wedstrijd. Daarna trekt Van Aert naar Portugal voor de Ronde van de Algarve (14/02-18/02).