Wout van Aert doet zijn verhaal na "blunder" in Benidorm en geeft update over zijn pols

Wout van Aert heeft een tumultueuze cross in Benidorm gewonnen. Zelfs een val in de laatste hield hem niet tegen.

Na een val van Mathieu van der Poel in de voorlaatste ronde versnelde Wout van Aert samen met Michael Vanthourenhout. In de laatste ronde liet hij de Europese kampioen achter op een steil stuk bergop

Maar in de laatste honderden meters ging Van Aert tegen de grond toen hij de balken snel wilde nemen. Zijn zadel viel eraf en zo moest Van Aert naar de finish. Maar het hield hem niet tegen om zijn derde zege van het seizoen te pakken.

Pols Van Aert licht gehavend

"Mijn pols doet een beetje pijn", zei Van Aert wel. "Het was een superdomme actie van mezelf. Ik dacht dat ik genoeg voorsprong had en wilde geen risico nemen door te springen, maar ik deed het al lopend zo snel dat ik in de fout ging. Dat was een absolute blunder."

"Maar ik kwam nog goed weg en die laatste honderden meters zonder zadel gingen nog net. Ik sprong tegen mijn zadel door die hobbelige ondergrond en zo moet het gebroken zijn."

"Misschien meant to be. Mijn moeder heeft gisteren haar pols gebroken. Mijn ouders zijn getrouwd op 13 juli en vandaag had ik rugnummer 13. Winnen smaakt altijd zoet, maar het doel was om goeie benen te voelen. Dat is gelukt. Ik ben blij met het gevoel op de fiets."