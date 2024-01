Eli Iserbyt rekent op Mathieu van der Poel om eindzege in de Wereldbeker veilig te stellen

Eli Iserbyt kon zijn eindzege in de Wereldbeker net niet veiligstellen in Benidorm. Zijn marge is wel ruim om zich in Hoogerheide niet te veel zorgen meer te hoeven maken.

Met een lekke band en daarna nog enkele fietswissels zag het er even niet goed uit voor Eli Iserbyt wat zijn eindzege in de Wereldbeker betreft. Gelukkig voor hem hadden zijn concurrenten Nieuwenhuis en Ronhaar niet hun beste dag. Voor Iserbyt kwam het uiteindelijk nog goed, hij werd vierde in Benidorm en breidde zijn voorsprong nog wat uit. Nieuwenhuis werd pas 13de en pakte heel wat minder punten, Ronhaar werd zelfs maar 16de. Voor de laatste manche heeft Iserbyt nu 34 punten voorsprong. Enkel bij winst van Nieuwenhuis kan de Nederlandse kampioen de eindzege nog pakken. En Iserbyt zelf moet dan al buiten de top 20 eindigen in Hoogerheide. Rekenen op Van der Poel "Maar ik kan nu zeker niet achterover gaan leunen", zei Iserbyt bij Wielerflits. "Het is goed dat Mathieu (van der Poel, nvdr.) meedoet, want realistisch gezien zijn die 40 punten van de eerste plaats dan al weg." "Al weet je natuurlijk nooit, een valpartij is snel gebeurd. Maar ik heb opnieuw het goede gevoel te pakken en hoop ook dat ook in Hoogerheide te doen. En dan win ik hopelijk voor de twee keer de Wereldbeker."