Niels Albert heeft stevige boodschap voor Belgen voor het WK veldrijden in Tabor

Mathieu van der Poel won dit seizoen voor het eerst niet in Benidorm. Niels Albert ziet door de omstandigheden daarvan kansen op het WK in Tabor.

Na een vlekkeloze tien op tien voor Mathieu van der Poel stond hij in Benidorm niet eens op het podium. Een kettingprobleem in de eerste ronde en een val in de voorlaatste verwezen de wereldkampioen naar plek vijf.

Geen perfecte reeks dus dit seizoen, hoewel Van der Poel daar naar eigen zeggen zelf niet mee bezig was. Maar het is wel een wake-upcall voor het WK over twee weken in Tabor. Het kan altijd mislopen en de wereldtitel is dus nog niet binnen.

Boodschap voor de Belgen

Al ziet Niels Albert het minder snel fout lopen op het WK. "Omdat het parcours daar lastiger is en Mathieu sneller geneigd zal zijn om de koers in handen te nemen en de kloof proberen te slaan", zegt hij bij HLN.

Maar pech rijdt dus ook mee, al wenst Albert dat natuurlijk niemand toe in Tabor. En dan moeten de Belgen klaar zijn om het kleine waterkansje dat ze misschien krijgen, toch met twee handen te grijpen.

Dat wil Niels Albert ook meegeven aan de Belgen die straks Van der Poel het vuur aan de schenen proberen te leggen. "Blijf rijden, knokken. Van der Poel zo dicht mogelijk op de hielen zitten, jongens!"